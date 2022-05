(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - In occasione della 'Giornata Internazionale dei', il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Generale Francesco Greco e ildelper le persone scomparse, prefetto Antonino Bella hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato a consolidare laistituzionale nelle attività di ricerca delle persone scomparse. L'iniziativa amplia le previsioni dell'intesa siglata nel mese di marzo 2021, avente ad oggetto la condivisione di procedure di allertamento sul territorio, su richiesta dei Prefetti, di unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) e di aeromobili, ad ala fissa, rotante e a pilotaggio remoto, del Corpo, da impiegare in attività di ricerca nelle zone montuose, non ...

Minori: rafforzata collaborazione Gdf e Commissario straordinario governo su scomparsi Condividi questo articolo:Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – In occasione della 'Giornata Internazionale dei minori scomparsi', il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Generale Francesco Greco ...In occasione della "Giornata Internazionale dei minori scomparsi", il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza - Gen. D. Francesco Greco e il Commissario straordinario del Governo per le person ...