Milano | rubavano nelle auto con il trucco della “gomma bucata” | denunciati e rimpatriati

Advertising

infoitinterno : Rubavano con il trucco della gomma bucata: due denunce a Milano - infoitinterno : Milano, rubavano con il trucco della gomma bucata: due denunciati - Politic01774202 : RT @nik_easyrider1: da Luglio 2022 scatola nera obbligatoria per tutti i veicoli di nuova immatricolazione - nik_easyrider1 : da Luglio 2022 scatola nera obbligatoria per tutti i veicoli di nuova immatricolazione - Marilenapas : RT @RaiNews: Rapidi nel forzare la portiera dei furgoni e altrettanto veloci nel sostituire la centralina motore originale con una decodifi… -

Gli agenti della Polizia di Stato dihanno fermato due algerini pluripregiudicati e irregolari di 43 e 47 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti a bordo di auto autilizzando la tecnica della cosiddetta 'gomma bucata'. Gli agenti, da giorni sulle tracce di due ladri, si sono appostati in via Traiano dove nei giorni precedenti erano stati segnalati ...a bordo delle auto usando la 'tecnica della gomma bucata'. Due algerini pluripregiudicati di 43 e 47 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato aper i numerosi furti messi a ...Si tratta di due algerini pluripregiudicati, uno dei quali con all’attivo ben 41 alias, ritenuti responsabili di numerosi colpi messi a segno utilizzando lo stratagemma ...Stati Uniti e Giappone hanno stretto un accordo per inviare un astronauta nipponico a bordo del Lunar Gateway durante una missione Artemis (e forse allunare). La Turchia potrebbe accordarsi con la Rus ...