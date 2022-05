Milano: nuova residenza universitaria aparto da 600 posti letto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Tra gli investimenti immobiliari più promettenti, in Europa e in Italia, c'è quello delle residenze per studenti, in particolare vicino alle università di fama internazionale che attraggono giovani da ogni Paese. Nel solco di questo trend, a Milano ha inaugurato vicino all'Università Bocconi aparto Milan Giovenale, la prima residenza universitaria italiana del brand internazionale di student housing di proprietà del gruppo Hines. Quella di Milano è l'ultima di quindici residenze in Europa e conta circa 600 posti letto in un'area pari a 16mila metri quadrati. Nel mese di settembre, aparto sbarcherà anche in Spagna e, più precisamente, a Barcellona, con quella che diventerà la sua 16esima struttura: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - Tra gli investimenti immobiliari più promettenti, in Europa e in Italia, c'è quello delle residenze per studenti, in particolare vicino alle università di fama internazionale che attraggono giovani da ogni Paese. Nel solco di questo trend, aha inaugurato vicino all'Università BocconiMilan Giovenale, la primaitaliana del brand internazionale di student housing di proprietà del gruppo Hines. Quella diè l'ultima di quindici residenze in Europa e conta circa 600in un'area pari a 16mila metri quadrati. Nel mese di settembre,sbarcherà anche in Spagna e, più precisamente, a Barcellona, con quella che diventerà la sua 16esima struttura: ...

