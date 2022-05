Milano, furti nelle auto con la tecnica della 'gomma bucata': fermati due algerini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Hanno compiuto numerosi furti a bordo di auto a Milano. Due cittadini algerini, pluriprefiudicati e irregolari di 43 e 47 anni, utilizzavano la tecnica della cosiddetta gomma bucata e, dopo le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Hanno compiuto numerosia bordo di. Due cittadini, pluriprefiudicati e irregolari di 43 e 47 anni, utilizzavano lacosiddettae, dopo le ...

Advertising

leggoit : Milano, furti nelle auto con la tecnica della «gomma bucata»: fermati due algerini - ParliamoDiNews : Milano, furti nelle auto con il trucco della gomma bucata: arrestati due algerini irregolari #milano #bologna… - milanonewsgaia : Bucavano gomme per compiere furti nella auto. Videonotizia - gaiaitaliacom : Bucavano gomme per compiere furti nella auto. Videonotizia - Lucawooly : Non vedevo farlo da quando avevo 11 o 12 anni.. Se gli algerini usano un trucco da ligera, è propio arrivata la cri… -