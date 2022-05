Milan | riconsegnata dai carabinieri la medaglia rubata a Pioli

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ihanno riconsegnato a un delegato dellaa Stefanodopo la premiazione per lo scudetto vinto domenica a Reggio Emilia. Dopo lo scippo del Mapei Stadium, laè stata ritrovata dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto a riconsegnarla quest’oggi al club rossonero, che la farà recapitare all’allenatore protagonista di una splendida cavalcata. SportFace.

L'aspetto principale è che la medaglia per il titolo di campione d'Italia è stata riconsegnata al legittimo proprietario, senza il bisogno che quest'ultimo debba ottenerne una copia. La medaglia era poi spuntata in un video di un tifoso del Milan postato su Instagram, accompagnata dalla scritta 'grazie Pioli'. Poi l'epilogo felice avvenuto ieri: il trofeo è arrivato nelle mani dell'allenatore. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia hanno riconsegnato al Milan la medaglia di campione d'Italia dell'allenatore Stefano Pioli, ritrovata nei giorni scorsi dopo che gli era stata rubata.