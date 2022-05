Milan, Pioli: “Chiedo i dati al mio staff. Non mi interessa il possesso palla” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di come, insieme al suo staff, studia i dati per migliorare i risultati partita dopo partita Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stefano, allenatore del, ha parlato di come, insieme al suo, studia iper migliorare i risultati partita dopo partita

gippu1 : Come andò quella volta che, appena compiuti i 55 anni di un'esistenza mite e sportivamente trascurabile, il signor… - PietroMazzara : Restituita al #Milan la medaglia di #Pioli da parte duri Carabinieri di Reggio Emilia. La medaglia era stata portat… - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - i_katahara : RT @DAZN_IT: Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN. #Tonali #Floren… - ManuFilippone95 : RT @PietroMazzara: Restituita al #Milan la medaglia di #Pioli da parte duri Carabinieri di Reggio Emilia. La medaglia era stata portata in… -