Milan, ammenda di 12mila euro dal Giudice Sportivo dopo il Sassuolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante la vittoria dello scudetto il Milan dovrà versare, come emanato dal Giudice Sportivo, una cifra di 12mila euro per via dei suoi tifosi.

