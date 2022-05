Migranti, barca con cento persone si rovescia nel Mediterraneo. Open Arms: “Ignorati da Tunisia, Malta e Italia, non sappiamo se ci sono dispersi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’imbarcazione con un centinaio di Migranti a bordo si è rovesciata mentre navigava nel Mediterraneo centrale. Il barcone, in condizioni critiche, era stato rintracciato intorno a mezzanotte dall’equipaggio di Astral, che aveva cercato di assicurare i naufraghi con giubbotti salvagente. Utilizzando tre zattere di salvataggio l’equipaggio dell’ong è riuscito a recuperare dall’acqua in piena notte il maggior numero di Migranti. “Non sappiamo se ci sono dispersi”, dice ,Open Arms che parla di “omissione di soccorso” da parte degli Stati. “Le autorità non rispondono ancora alla chiamata di mayday – dice l’ong -. Nessuna notizia da Tunisia, Malta e Italia. Tutti sapevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’imzione con un centinaio dia bordo si èta mentre navigava nelcentrale. Il barcone, in condizioni critiche, era stato rintracciato intorno a mezzanotte dall’equipaggio di Astral, che aveva cercato di assicurare i naufraghi con giubbotti salvagente. Utilizzando tre zattere di salvataggio l’equipaggio dell’ong è riuscito a recuperare dall’acqua in piena notte il maggior numero di. “Nonse ci”, dice ,che parla di “omissione di soccorso” da parte degli Stati. “Le autorità non rispondono ancora alla chiamata di mayday – dice l’ong -. Nessuna notizia da. Tutti sapevano ...

