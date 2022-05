“Mia figlia offesa perché down”, lo sfogo del papà adottivo della piccola Alba (Di mercoledì 25 maggio 2022) Diversità e inclusività, sono queste la parole del presente e del futuro, i pilastri sui quali si fonda l’educazione dei bambini, degli uomini e delle donne del domani. perché quando queste vengono a mancare è chiaro che i genitori, la comunità e la società intera stanno fallendo. E qualcuno ha già fallito, scegliendo di restare ostile alla diversità, e a tutto ciò che questa rappresenta. Scegliendo di restare aggrappato agli ideali di perfezione e a tutti quegli stereotipi che hanno caratterizzato la cultura dominante del passato. Eppure non è così che deve andare perché i bambini devono essere felici, non migliori degli altri. E quello che è successo a Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e padre adottivo di Alba, dimostra che è necessario agire, tutti insieme, affinché la società possa far sì ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 maggio 2022) Diversità e inclusività, sono queste la parole del presente e del futuro, i pilastri sui quali si fonda l’educazione dei bambini, degli uomini e delle donne del domani.quando queste vengono a mancare è chiaro che i genitori, la comunità e la società intera stanno fallendo. E qualcuno ha già fallito, scegliendo di restare ostile alla diversità, e a tutto ciò che questa rappresenta. Scegliendo di restare aggrappato agli ideali di perfezione e a tutti quegli stereotipi che hanno caratterizzato la cultura dominante del passato. Eppure non è così che deve andarei bambini devono essere felici, non migliori degli altri. E quello che è successo a Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e padredi, dimostra che è necessario agire, tutti insieme, affinché la società possa far sì ...

