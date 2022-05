“Mi piace, ecco cosa c’è tra noi”. Jessica Selassié, finalmente si scoprono le carte: il più bello d’Italia rompe il silenzio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver vinto la sesta edizione del GF Vip Jessica Selassiè è al centro del gossip. La questione Barù sembra definitivamente archiviata per la princess che all’interno della casa più spiata d’Italia aveva stretto un forte legame d’amicizia con il nipote di Costantino Della Gherardesca. In una intervista a Verissimo si era così espressa su Barù. “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”, ha detto Jessica Selassiè. Ora per lei potrebbe essere arrivato il momento di voltare ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver vinto la sesta edizione del GF VipSelassiè è al centro del gossip. La questione Barù sembra definitivamente archiviata per la princess che all’interno della casa più spiataaveva stretto un forte legame d’amicizia con il nipote di Costantino Della Gherardesca. In una intervista a Verissimo si era così espressa su Barù. “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”, ha dettoSelassiè. Ora per lei potrebbe essere arrivato il momento di voltare ...

