Meteo mercoledì: acquazzoni e temporali in arrivo anche al Centro-Sud. I dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Correnti umide ed instabili di origine atlantica stanno raggiungendo il Mediterraneo Centro-occidentale ed entro metà settimana genereranno un vortice che si porterà sulle Baleari. Questo piloterà un sistema frontale che interesserà le nostre regioni settentrionali anche mercoledì, con piogge e temporali che si estenderanno dalle Alpi a gran parte della Pianura Padana nel corso della giornata. Darà luogo a fenomeni anche intensi e accompagnati da grandine e possibili nubifragi, con qualche pioggia che si estenderà fino alla Sardegna. Il vortice si troverà però ad agire all’interno di un campo di alta pressione disteso sull’Europa Centro-meridionale, che ne attenuerà parzialmente gli effetti limitandoli alle ore diurne e alle zone ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Correnti umide ed instabili di origine atlantica stanno raggiungendo il Mediterraneo-occidentale ed entro metà settimana genereranno un vortice che si porterà sulle Baleari. Questo piloterà un sistema frontale che interesserà le nostre regioni settentrionali, con piogge eche si estenderanno dalle Alpi a gran parte della Pianura Padana nel corso della giornata. Darà luogo a fenomeniintensi e accompagnati da grandine e possibili nubifragi, con qualche pioggia che si estenderà fino alla Sardegna. Il vortice si troverà però ad agire all’interno di un campo di alta pressione disteso sull’Europa-meridionale, che ne attenuerà parzialmente gli effetti limitandoli alle ore diurne e alle zone ...

