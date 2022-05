Meteo, le previsioni: temporali e grandine al Nord, caldo anomalo al Sud (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prosegue l’instabilità al Nord mentre nel settore peninsulare e in Sicilia continuerà l'ondata di caldo anomalo dovuto all'alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali stanno invece beneficiando di un temporaneo calo termico, seppure contenuto. Nel frattempo un ciclone si sta approfondendo sul Mediterraneo occidentale e nelle prossime 24-48 graviterà a ovest della Sardegna. Alla fine della settimana il trasferimento di questo vortice verso le regioni meridionali, e il contemporaneo ingresso di aria più fresca, dovrebbero porre fine all'ondata di caldo un po' dappertutto. Le previsioni di giovedì 26 maggio Nuvolosità variabile in Sardegna, con locali rovesci e temporali, Cielo per lo più nuvoloso in Emilia e su parte del Nord-Est, con possibili rovesci ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prosegue l’instabilità almentre nel settore peninsulare e in Sicilia continuerà l'ondata didovuto all'alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali stanno invece beneficiando di un temporaneo calo termico, seppure contenuto. Nel frattempo un ciclone si sta approfondendo sul Mediterraneo occidentale e nelle prossime 24-48 graviterà a ovest della Sardegna. Alla fine della settimana il trasferimento di questo vortice verso le regioni meridionali, e il contemporaneo ingresso di aria più fresca, dovrebbero porre fine all'ondata diun po' dappertutto. Ledi giovedì 26 maggio Nuvolosità variabile in Sardegna, con locali rovesci e, Cielo per lo più nuvoloso in Emilia e su parte del-Est, con possibili rovesci ...

