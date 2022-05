Menopausa | pericolo osteoporosi | carenza VITAMINA D | ecco cosa non deve MAI mancare

Leggi su ck12

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il periodo dellapuò rivelarsi critico per la salute delle nostre ossa:come prevenire il fenomeno dell’, uno dei rischi della(fonte pexels)Il ciclo vitale di ogni donna prevede diverse fasi, scaglionate in differenti fasce d’età. Con l’avvento della fase fertile, il ciclo mestruale diventa un appuntamento costante per molti anni, salvo poi arrestarsi gradualmente con l’avanzare della senilità. Laè fisiologica e naturale, e non va vissuta come una patologia. Certamente questo periodo reca con sé parecchi cambiamenti nel bioritmo dell’organismo, ma è possibile contrastarli con semplici accorgimenti. Si rende infatti necessario preservare in particolare la salute delle ossa, onde scongiurare l’insorgere ...