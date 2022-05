Meno prodotto allo stesso prezzo: l'Antitrust indaga sui rincari nascosti al supermercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fenoMeno sgrammatura. Così i consumatori non vedono gli aumenti. I trucchi: pacchi di pasta da 400 grammi e mozzarelle rimpicciolite Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fenosgrammatura. Così i consumatori non vedono gli aumenti. I trucchi: pacchi di pasta da 400 grammi e mozzarelle rimpicciolite

Advertising

fattoquotidiano : Stesso prezzo, meno prodotto: è shrinkflation. L’Antitrust: “Monitoriamo il fenomeno”. Assoutenti: “Svuota i carrel… - SlySte : @elleeffe68 @PoliticaPerJedi Nn credo non sia amato ai più, ma non possiamo saperlo perché non ci sono dati al rigu… - MIcheleTofful : @Nicola_Bressi @franzamazzotti @ascochita @Barbara22Mar @jacopogiliberto @A69911950 @BCarazzolo @teleambiente… - ZagorTe46987133 : Adesso mezzo kilo di pasta è 400grammi Stesso prezzo, meno prodotto: è shrinkflation. L’Antitrust: “Monitoriamo il… - Federico_flow : @mauriziogily @jacopaso @NZZ @Syngenta È un sistema meno produttivo, meno sostenibile che non certifica un prodotto… -