Meno Cina, più America. Berlino spinge per una svolta commerciale Ue (Di mercoledì 25 maggio 2022) La guerra in Ucraina, dopo il Covid-19, sembra star aumentando le distanze tra democrazie e autocrazie accelerando di conseguenza gli sforzi di entrambe le parti per rendersi Meno dipendente dall’altra. Così, al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov che si dice pronto a puntare ancor di più sulla Cina per “smettere di dipendere dalle forniture” dell’Occidente “russofobo”, risponde il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner sottolineando la necessità di rafforzare le relazioni commerciali con Stati Uniti e Canada. Definendo “scioccanti” le immagini degli Xinjiang Police Files sulla persecuzione degli uiguri nei campi di internamento cinesi, il ministro ha denunciato “l’enorme dipendenza dell’economia tedesca dal mercato cinese”. Alla luce di tutto ciò, compreso il consolidamento dell’amicizia “senza limiti” siglata dal leader cinese Xi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) La guerra in Ucraina, dopo il Covid-19, sembra star aumentando le distanze tra democrazie e autocrazie accelerando di conseguenza gli sforzi di entrambe le parti per rendersidipendente dall’altra. Così, al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov che si dice pronto a puntare ancor di più sullaper “smettere di dipendere dalle forniture” dell’Occidente “russofobo”, risponde il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner sottolineando la necessità di rafforzare le relazioni commerciali con Stati Uniti e Canada. Definendo “scioccanti” le immagini degli Xinjiang Police Files sulla persecuzione degli uiguri nei campi di internamento cinesi, il ministro ha denunciato “l’enorme dipendenza dell’economia tedesca dal mercato cinese”. Alla luce di tutto ciò, compreso il consolidamento dell’amicizia “senza limiti” siglata dal leader cinese Xi ...

