Advertising

sportli26181512 : Menez: 'Il grande Milan è tornato. Ora la Champions' VIDEO: Jeremy Menez, attaccante della Reggina e grande ex di M… -

Yahoo Finanza

È un terzino destro, ma ha giocato come difensore centrale sostituendo allal'infortunato ... con la casacca rossonera, dopo Papin e. Ha fatto qualcosa di straordinario, non facendo ...L'ostacolo piùè l'orgoglio degli umoni di Alvini: potrebbe venir fuori un pari che non ... Di Chiara, Aya, Lakicevic, Bellomo, Folorunsho, Kupisz, Montalto,e Denis)convocando cinque ... Menez: "Il grande Milan è tornato. Ora sotto con la Champions" Jeremy Menez, attaccante della Reggina e grande ex di Milan e Roma, ha concesso un'intervista in cui ha esaltato la stagione del club rossonero culminata con lo scudetto ai danni dell'Inter e prevendo ...Randonnées, concerts, voile, courses hippiques… Pour ce week-end de l’Ascension, les idées de sorties ne manquent pas dans le Pays de Morlaix.