Meghan Markle, la grave malattia entrata nella sua famiglia: dopo l’ictus il ricovero d’urgenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il padre di Meghan, Thomas Markle, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un ictus, ecco come sta adesso. Non c’è davvero pace per Meghan Markle, che ora deve fare i conti con un gravissimo problema di salute che ha riguardato suo padre. Thomas Markle, papà della moglie di Harry, è stato infatti ricoverato d’urgenza in un ospedale statunitense a causa di un malore. Le prime indagini effettuate dai medici hanno fatto emergere che il padre della Duchessa di Sussex è stato colpito da un ictus. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, le condizioni di Thomas Markle sarebbero gravi. Anche la sorellastra di Meghan, Samantha – con cui la Duchessa è in pessimi rapporti – ha confermato il ricovero in ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il padre di, Thomas, è stato ricoveratoin ospedale per un ictus, ecco come sta adesso. Non c’è davvero pace per, che ora deve fare i conti con un gravissimo problema di salute che ha riguardato suo padre. Thomas, papà della moglie di Harry, è stato infatti ricoveratoin un ospedale statunitense a causa di un malore. Le prime indagini effettuate dai medici hanno fatto emergere che il padre della Duchessa di Sussex è stato colpito da un ictus. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, le condizioni di Thomassarebbero gravi. Anche la sorellastra di, Samantha – con cui la Duchessa è in pessimi rapporti – ha confermato ilin ...

