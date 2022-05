Medvedev boccia il piano italiano, il Cremlino prudente (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un piano messo insieme "leggendo i giornali provinciali e sulla base delle fake news ucraine". Un prodotto di "grafomani europei" che non tengono conto della realta'. Insomma, un insieme di proposte ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unmesso insieme "leggendo i giornali provinciali e sulla base delle fake news ucraine". Un prodotto di "grafomani europei" che non tengono conto della realta'. Insomma, un insieme di proposte ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, la #Russia boccia il piano di pace italiano. #Medvedev: 'È basato su menzogne ucraine'. - MediasetTgcom24 : La Russia boccia il piano dell'Italia per l'Ucraina | Medvedev: 'È un pretesto per la guerra, il Donbass non torner… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Medvedev boccia il piano di pace italiano. Lagalla “Non mi ispiro a Cuffaro e Dell’Utri”. Matt Dillon a Etna Comics #… - annaracanelli1 : RT @putino: Dmitry Medvedev boccia sonoramente i punti del piano italiano per porre fine alla guerra. Qui di seguito le sue valutazioni ?? - GloriaR69856969 : RT @putino: Dmitry Medvedev boccia sonoramente i punti del piano italiano per porre fine alla guerra. Qui di seguito le sue valutazioni ?? -