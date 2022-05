“Me l’avete fatto voi. Perché?”. Isola dei Famosi, Maria Laura scopre tutto su Carmen e Edoardo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante gli abbandoni l’Isola dei Famosi prosegue e allo stesso modo si evolvono le dinamiche tra i naufraghi. Se nel daytime in onda martedì 24 maggio su Canale 5 Maria Laura De Vitis si diceva speranzosa di non essere stata “pugnalata alle spalle” da alcune persone che sente vicine all’Isola dei Famosi, in quello andato in onda il 25 maggio, l’ex pupa ha avuto un vero e proprio crollo quando ha scoperto che i suoi sospetti corrispondono alla realtà dei fatti. Infatti Maria Laura De Vitis è stata davvero nominata da Carmen Di Pietro, con la quale ha stretto in Honduras un rapporto importante, al punto tale da definirla come una madre. Non solo questa nomination, l’ex pupa ha scoperto anche quella di Edoardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante gli abbandoni l’deiprosegue e allo stesso modo si evolvono le dinamiche tra i naufraghi. Se nel daytime in onda martedì 24 maggio su Canale 5De Vitis si diceva speranzosa di non essere stata “pugnalata alle spalle” da alcune persone che sente vicine all’dei, in quello andato in onda il 25 maggio, l’ex pupa ha avuto un vero e proprio crollo quando ha scoperto che i suoi sospetti corrispondono alla realtà dei fatti. InfattiDe Vitis è stata davvero nominata daDi Pietro, con la quale ha stretto in Honduras un rapporto importante, al punto tale da definirla come una madre. Non solo questa nomination, l’ex pupa ha scoperto anche quella di...

