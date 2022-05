Matteo Renzi appoggia Marco Bucci: Italia Viva sceglie il sindaco di centrodestra (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marco Bucci è il sindaco di Genova, nonché il primo appartenente al centrodestra appoggiato ufficialmente da Matteo Renzi. Quest'ultimo si trovava nel capoluogo ligure per l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open: ne ha approfittato per palesare il suo sostegno a Bucci. “È un ottimo sindaco di Genova e continuerà a esserlo anche con il sostegno di Italia Viva”, ha dichiarato. “È un sindaco che si è rimboccato le maniche - ha aggiunto - ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo”. Poi l'affondo sui “nemici” grillini: “Rispetto allo sguardo cinico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)è ildi Genova, nonché il primo appartenente alto ufficialmente da. Quest'ultimo si trovava nel capoluogo ligure per l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open: ne ha approfittato per palesare il suo sostegno a. “È un ottimodi Genova e continuerà a esserlo anche con il sostegno di”, ha dichiarato. “È unche si è rimboccato le maniche - ha aggiunto - ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo”. Poi l'affondo sui “nemici” grillini: “Rispetto allo sguardo cinico del ...

Advertising

fattoquotidiano : È uscito martedì Il Mostro, il libro di Matteo Renzi (Piemme): in 188 pagine, il leader di Italia Viva racconta alc… - fattoquotidiano : IL GRANDTOUR Matteo #Renzi ha ripreso a girare come una trottola... - fattoquotidiano : È un Matteo Renzi in versione Jep Gambardella quello che ieri pomeriggio è stato accolto tra gli applausi alla scuo… - MZorzy : RT @LauraC99417861: ??Gravissimo, il Senato (emendamento di Italia Viva - Matteo Renzi) approva l’elettrosmog al buio: Telco esentate dal ri… - Noninfluente : RT @salvini_giacomo: Per questo, quella di Matteo Renzi è una trovata elettorale: cercare di dettare l’agenda su un tema – l’abolizione del… -