(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’”. Così il presidente della Commissione parlamentareNicolacommenta all’Adnkronos quanto accaduto nel corso delledella stessa Commissione durante la missione che si sta svolgendo a Trapani, dove i lavori sono stati interrotti per un’oretta perché, dietro ladella sala in cui avveniva l’audizione di rappresentanti di associazioni massoniche, è stata sopresa una persona, che si è rilevata poi essere anche lui un, con il telefonino in mano come se stesse registrando o telefonando, permettendo all’interlocutore di ascoltare quanto si diceva. “Come Commissione io devo indicare i soggetti da audire, ma poi il controllo degli spazi esterni e limitrofi a quelli della sala in cui si svolgono le attività della Commissione non ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Massone con telefono fuori porta audizioni antimafia Morra: “Grave” - #Ultime #Notizie #Massone… - VaccinatiTonto : @Adnkronos Massone con telefono all'udienza della commissione antimafia a Trapani = massoneria e mafia sono contigue a dir poco. - lifestyleblogit : Massone con telefono fuori porta audizioni antimafia, Morra: 'Grave' - - fisco24_info : Massone con telefono fuori porta audizioni antimafia, Morra: 'Grave': (Adnkronos) - L'uomo era con il telefonino in… - Adnkronos : Massone con telefono fuori porta audizioni antimafia, Morra: 'Grave'. -

Reportage online

Ho forzato e mi sono trovato davanti a due persone, una delle qualiil cellulare sul palmo della mano. Non so se stesse registrando o facendo ascoltare attraverso una telefonata. Il soggetto è ...Ho forzato e mi sono trovata davanti a due persone, una delle qualiil cellulare sul palmo della mano. Non so se stesse registrando o facendo ascoltare attraverso una telefonata. Il soggetto è ... Massone con telefono fuori porta audizioni antimafia, Morra: “Grave” che si è rilevata poi essere anche lui un massone, con il telefonino in mano come se stesse registrando o telefonando, permettendo all’interlocutore di ascoltare quanto si diceva. “Come Commissione io ...Singolare fuori programma nel corso della seconda giornata di audizioni della commissione parlamentare antimafia in missione nella provincia di Trapani. Nel corso dell’audizione di quattro esponenti d ...