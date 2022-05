Massimiliano Scotti | gelati da record | ecco dove puoi gustarli

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Desideri assaggiare icreati dal noto esperto del settorefarlo in tutta Italia. Tutti gli amanti del dolce e in particolare dei, sicuramente avranno già sentito parlare di(Instagram)Quest’ultimo infatti è un volto già abbastanza noto della televisione e attualmente lo possiamo vedere spesso nel programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Viene soprannominato come “l’uomo del gelato”, poiché in effetti è uno dei migliori nel suo campo. Diversi riconoscimenti infatti quelli che è riuscito ad ottenere nel corso della sua carriera, che indicano in effetti un talento fuori dal ...