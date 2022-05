Massacro in Texas, l'accorato discorso del senatore Murphy ai colleghi: "Perché vi siete fatti eleggere? (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Cosa stiamo facendo? Perché vi siete fatti eleggere senatori?". A parlare è il senatore del Connecticut Chris Murphy poco dopo il Massacro avvenuto nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti. "Sono qui per pregarvi. Per mettermi in ginocchio e pregare i miei colleghi di trovar una soluzione", arringa Murphy che nel suo discorso in Aula ricorda il Massacro di Sandy Sandy Hook avvenuto nel 2012 in una scuola elementare in Connecticut, lo Stato che lui rappresenta. "Lo so che i miei colleghi repubblicani non potranno essere d'accordo con me su tutto, ma possiamo trovare un comun ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Cosa stiamo facendo?visenatori?". A parlare è ildel Connecticut Chrispoco dopo ilavvenuto nella scuola elementare di Uvalde, in, dove un 18enne ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti. "Sono qui per pregarvi. Per mettermi in ginocchio e pregare i mieidi trovar una soluzione", arringache nel suoin Aula ricorda ildi Sandy Sandy Hook avvenuto nel 2012 in una scuola elementare in Connecticut, lo Stato che lui rappresenta. "Lo so che i mieirepubblicani non potranno essere d'accordo con me su tutto, ma possiamo trovare un comun ...

