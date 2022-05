Maserati MC20 Cielo | l’azzurro e l’emozione Ecco la nuova spider – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il nuovo oggetto del desiderio per chi ama lesi chiamaed è la versionedell’omonima supersportiva modenese. Già il suo nome è tutto un programma: “MC è l’acronimo diCorse; 20 fa riferimento al 2020, anno in cui è iniziata laEra del Brand;sottolinea che si tratta di un modello votato al piacere di guida “open air”, pur mantenendo tutte le prerogative del coupé”, si legge in una nota ufficiale. Sotto al cofano posteriore, dietro l’abitacolo e davanti l’asse posteriore di trazione, scalpita il motore V6 “Nettuno”, un 3 litri biturbo da 630 Cv di potenza, dotato di un sistema di iniezione del carburante con precamera brevettato e collegato a un cambio doppia frizione a 8 marce. Ma sulla versione a ...