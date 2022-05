Mario Rui in partenza? Sarri lo vuole | pronta l’alternativa dalla Serie A

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Manca ormai solo l’ufficialità perché Mathias Olivera possa essere considerato un nuovo giocatore del Napoli. L’uruguaiano, come vi abbiamo raccontato, ha svolto ieri le visite mediche e già oggi dovrebbe firmare il contratto quinquennale che lo legherà al club azzurro. Napoli Mathias Olivera A questo punto, la titolarità diRui sulla fascia sinistra viene certamente minata, al punto che il portoghese potrebbe lasciare il Napoli. Come riporta Tuttosport, infatti, su di lui è forte l’interesse della Lazio di Maurizio. Nel caso in cui si concretizzasse il trasferimento, De Laurentiis avrebbe individuato come suo sostituto il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi

Con l'arrivo di Mathias Olivera , infatti, il Napoli finalmente avrà a disposizione due terzini sinistri: lui e. Si risolve il grande rebus che ha accompagnato gli ultimi anni e il club lo ...... proponendosi come qualcosa in più di una semplice alternativa ae al partente Faouzi Ghoulam . Il Napoli si approssima quindi a tappare una falla di vecchia data assicurandosi le ...Così scrive il quotidiano: "Potrebbe essere l'alter ego di Mario Rui sulla corsia sinistra, anche se sul portoghese spinge Maurizio Sarri ...Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che la Lazio stia pressando il Napoli per portare Mario Rui in biancoceleste. Forte è l’interesse di Maurizio Sarri per il giocatore, ...