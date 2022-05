Marika Fruscio alza la temperatura | Il condizionatore non basta | “sto sudando”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)la, con l’arrivo dell’estate. A modo suo, lo ha fatto, facendo agitare milioni di italiani. L’ammissione che scalda tutti è eloquente.. Una vip che difficilmente può passare inosservata. Bellissima, molto sensuale, dalle curve splendide e grandissima appassionata di calcio. E’ infatti tifosissima del Napoli, oltre che opinionista sportiva in varie trasmissioni calcistiche.(Web source)Una passione per il club partenopeo che non dovrebbe stupire più di tanto, nonostante il fatto che la bellasia nata a Monza e Brianza il 3 gennaio 1979. Nonostante i dati anagrafici, però, è molto legata al sud Italia. I suoi genitori provengono infatti dal meridione. Arrivando alla sua ...

Maestro73M : '...i palloni li porto io!!!' Marika Fruscio ?????? - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????? - MarioMa67687085 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????? -

Sport News.eu

Sono ormai tanti i vip che sono approdati su Onlyfans: da Alessio Lo Passo a Federica Pacela , daa Denis Dosio fino ad Antonella Mosetti .... Filippo Formentini Art Director: Ilaria Biani Head of Client Service: Davide Mondo Group Account Director:Mazzoni Account Director: Chiara Collura Chief Strategy Officer: Ilaria... Marika Fruscio, la zip si apre tutta: il reggiseno copre ben poco, due bombe Lucas Peracchi è pronto per la carriera a luci rosse Il personal trainer e star di Onlyfans non l'ha escluso.Marika Fruscio è una conduttrice televisiva attualmente presente nel programma televisivo Alta Quota in onda su Top Calcio 24 in Lombardia e in Piemonte rispettivamente sul canale 114 e 94. Nata ad ...