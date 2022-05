Maria Sole Ferrieri Caputi: la Serie A avrà il primo arbitro donna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Svolta epocale in Serie A. A partire dalla prossima stagione 2022/2023, la massima categoria del campionato italiano di calcio potrà contare sul primo arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni. Lo ha annunciato il Presidente dell’ Aia, Alfredo Trentalange, nel corso di una riunione tenutasi a Coverciano tra le giacchette nere e gli organi di stampa. CHI È Maria Sole Ferrieri Caputi? Nativa di Livorno, classe 1990, scriverà un’altra pagina importante della sua storia nel mondo del calcio, dopo essere stata la prima donna ad aver arbitrato il match di Serie B tra Cittadella e Spal, e i sedicesimi di finale di Coppa Italia lo scorso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Svolta epocale inA. A partire dalla prossima stagione 2022/2023, la massima categoria del campionato italiano di calcio potrà contare sul, 32 anni. Lo ha annunciato il Presidente dell’ Aia, Alfredo Trentalange, nel corso di una riunione tenutasi a Coverciano tra le giacchette nere e gli organi di stampa. CHI È? Nativa di Livorno, classe 1990, scriverà un’altra pagina importante della sua storia nel mondo del calcio, dopo essere stata la primaad aver arbitrato il match diB tra Cittadella e Spal, e i sedicesimi di finale di Coppa Italia lo scorso ...

