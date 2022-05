Maria Sole Ferrieri Caputi | chi è il primo fischietto “rosa” della Serie A

Advertising

Si tratta della 32enne livorneseFerrieri, che ha già arbitrato una squadra di Serie A in Cagliari - Cittadella della Coppa Italia della stagione appena terminata. Comments commentsFerrieri Caputi, 32enne livornese, laurea in Sociologia a Firenze e un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro, sarà promossa da Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA,...Cosa manca La Juventus è andata all in su Angel Di Maria e presto troverà la quadra finale per trasformare l'ormai ex-PSG nel primo colpo per la prossima stagione da regalare ad Allegri. Solo da ...Nella stagione 2022-23 dovrebbe debuttare il fischietto livornese, 32 anni, che ha già diretto il Cagliari in Coppa Italia ...