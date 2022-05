Marco De Vincenzo è il nuovo direttore creativo di Etro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Avevamo da poco parlato del suo ritorno dopo lo stop del brand durante la pandemia. Ora Marco De Vincenzo torna a far parlare di sé con la nomina freschissima di direttore creativo di Etro, la maison del lusso fondata nel 1968 da Gerolamo Etro. Lo stilista di Messina debutterà a settembre con la prima collezione primavera estate 2023 per il brand. Tra gli astri piu? brillanti del panorama della moda italiana, De Vincenzo è un vulcano creativo fin da quando ha lanciato la sua firma di abbigliamento nel 2009. Da anni anche Leather Goods Design Director di Fendi (resta da capire se lo sarà ancora), e? abituato a incanalare le proprie idee in una molteplicita? di forme. Prima autoprodotto, poi legato al colosso Lvmh fino al 2020, il suo marchio omonimo e? ... Leggi su amica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Avevamo da poco parlato del suo ritorno dopo lo stop del brand durante la pandemia. OraDetorna a far parlare di sé con la nomina freschissima didi, la maison del lusso fondata nel 1968 da Gerolamo. Lo stilista di Messina debutterà a settembre con la prima collezione primavera estate 2023 per il brand. Tra gli astri piu? brillanti del panorama della moda italiana, Deè un vulcanofin da quando ha lanciato la sua firma di abbigliamento nel 2009. Da anni anche Leather Goods Design Director di Fendi (resta da capire se lo sarà ancora), e? abituato a incanalare le proprie idee in una molteplicita? di forme. Prima autoprodotto, poi legato al colosso Lvmh fino al 2020, il suo marchio omonimo e? ...

