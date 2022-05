“Mamma per la terza volta”. Fiocco azzurro per l’amatissima attrice: fan italiani in festa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jacqueline MacInnes Wood Mamma per la terza volta. La bellissima e famosa attrice di Beautiful ha partorito dopo pochissimo tempo dalla sua seconda gestazione. Per i fan è stata una bella sorpresa sapere che la donna era nuovamente incinta di Elan Ruspoli, il marito. Tra l’altro, l’attrice che interpreta Steffy Forrester ha annunciato la nascita del terzo figlio in un modo dolcissimo. Niente fiocchi o altro: sono uno scatto sul letto, circondata dai tre figli. Nella foto l’ultimo arrivato è attaccato al seno della Mamma per il pasto e lei sembra la donna più felice e completa del mondo. Ha postato infatti un tenerissimo scatto circondata dai suoi tre figli, mentre allatta l’ultimo nato e accanto a lei nel lettone dormono i due più grandi. Ecco, in questo modo Jacqueline MacInnes ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jacqueline MacInnes Woodper la. La bellissima e famosadi Beautiful ha partorito dopo pochissimo tempo dalla sua seconda gestazione. Per i fan è stata una bella sorpresa sapere che la donna era nuovamente incinta di Elan Ruspoli, il marito. Tra l’altro, l’che interpreta Steffy Forrester ha annunciato la nascita del terzo figlio in un modo dolcissimo. Niente fiocchi o altro: sono uno scatto sul letto, circondata dai tre figli. Nella foto l’ultimo arrivato è attaccato al seno dellaper il pasto e lei sembra la donna più felice e completa del mondo. Ha postato infatti un tenerissimo scatto circondata dai suoi tre figli, mentre allatta l’ultimo nato e accanto a lei nel lettone dormono i due più grandi. Ecco, in questo modo Jacqueline MacInnes ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - IsolaDeiFamosi : Alessandro ieri ci ha mostrato tanta maturità nell’affrontare la sua scelta, ma anche un amore incondizionato per m… - alaskaHQ : Qui il link per seguire alle 8.30 l’audizione alla Camera di Leila Soueif, la mamma di @alaa, che oggi arriva al 54… - margore6 : RT @stanzaselvaggia: “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolamento c… - Liberoarbitrio : RT @JohannesBuckler: Era stata un’infezione batterica della cornea a rendermi quasi cieca. Avevo 5 anni. Fu terribile, ma mai quanto perder… -