Mamma abbandona la carriera nel marketing per OnlyFans, la figlia segue le sue orme: “Non faremo mai video insieme. Tra noi siamo pudiche” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono una Mamma come tante, ma con un lato birichino”. Sono le parole di Mrs. Robinson (nome d’arte ispirato a Il laureato, film del 1967 con Dustin Hoffman), 51enne americana che, dopo aver abbandonato una carriera nel marketing, ha conosciuto la fama su OnlyFans. “Un amico mi ha chiesto di collaborare a un video e sono rimasta stupita dal responso e dai soldi che si potevano guadagnare sulla piattaforma – ha raccontato la donna al Daily Star -. Ho pensato così di mettere le mie competenze nel marketing a servizio di OnlyFans. Quando mi dicono che sono vecchia, rispondo: ‘Sì, è proprio la mia caratteristica’”. La signora Robinson ha rivelato che il supporto dei suoi figli in quello che fa è fondamentale. Tra questi c’è anche Amber, che di recente ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono unacome tante, ma con un lato birichino”. Sono le parole di Mrs. Robinson (nome d’arte ispirato a Il laureato, film del 1967 con Dustin Hoffman), 51enne americana che, dopo averto unanel, ha conosciuto la fama su. “Un amico mi ha chiesto di collaborare a une sono rimasta stupita dal responso e dai soldi che si potevano guadagnare sulla piattaforma – ha raccontato la donna al Daily Star -. Ho pensato così di mettere le mie competenze nela servizio di. Quando mi dicono che sono vecchia, rispondo: ‘Sì, è proprio la mia caratteristica’”. La signora Robinson ha rivelato che il supporto dei suoi figli in quello che fa è fondamentale. Tra questi c’è anche Amber, che di recente ha ...

