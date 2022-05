Malattie rare, ok esperti Ema a prima terapia genica contro carenza Aadc (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) per eladocagene exuparvovec, prima terapia genica - somministrata direttamente a livello cerebrale - contro la malattia rara Deficit della decarbossilasi degli L-amminoacidi aromatici (Aadc). Lo annuncia l'americana Ptc Therapeutics, sottolineando che si tratta del primo trattamento in grado di modificare il decorso della patologia. E' una terapia di sostituzione genica una tantum che corregge il difetto genetico alla base del disturbo, ed è raccomandata per pazienti di età superiore ai 18 mesi. "L'opinione positiva del Chmp rende disponibile una terapia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) per eladocagene exuparvovec,- somministrata direttamente a livello cerebrale -la malattia rara Deficit della decarbossilasi degli L-amminoacidi aromatici (). Lo annuncia l'americana Ptc Therapeutics, sottolineando che si tratta del primo trattamento in grado di modificare il decorso della patologia. E' unadi sostituzioneuna tantum che corregge il difetto genetico alla base del disturbo, ed è raccomandata per pazienti di età superiore ai 18 mesi. "L'opinione positiva del Chmp rende disponibile una...

