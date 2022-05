Magia di Zaniolo | la Roma di Mou vince la Conference League

Advertising

iltirreno : + ROMA CAMPIONE! VINTA LA CONFERENCE LEAGUE + Il racconto della partita e i milioni incassatl dal club giallorosso:… - infoitsport : Roma-Feyenoord 1-0: una magia di Zaniolo manda avanti i giallorossi - CalcioPillole : Una rete di Nicolò #Zaniolo manda al riposo i giallorossi avanti di un gol nella #UECLfinal #RomaFeyenoord -

Fa festa la Roma, che grazie a una rete di Nicolò Zaniolo nel primo tempo supera in finale il Feyenoord per 1 - 0 conquistando così la prima Conference League della storia. Decide il gol di Zaniolo al 32'. Una finale combattuta e costellata di occasioni da rete da entrambe le parti. Nella Capitale in 50mila hanno seguito la gara sugli spalti dell'Olimpico attraverso i maxi schermi.