Mafia: Sala, 'cancro finanza ed economia, a Milano investitori più sicuri' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Nella lotta e nel contrato alle mafie "Milano è un motore di innovazione" e "ha imparato sulla sua pelle, dopo i danni di tangentopoli e l'attentato di via Palestro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al convegno a Palazzo Pirelli sul ruolo della finanza nella lotta contro la Mafia. "Milano è cresciuta in questi anni, sempre più della media nazionale, anche perché - ha osservato il sindaco - qui gli investitori sono più sicuri di poter trovare un sistema produttivo dove vince la forza delle idee e non la violenza mafiosa. La criminalità organizzata è il cancro della finanza e dell'economia, danneggia chi eroga fondi e anche chi li riceve. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - Nella lotta e nel contrato alle mafie "è un motore di innovazione" e "ha imparato sulla sua pelle, dopo i danni di tangentopoli e l'attentato di via Palestro". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, al convegno a Palazzo Pirelli sul ruolo dellanella lotta contro la. "è cresciuta in questi anni, sempre più della media nazionale, anche perché - ha osservato il sindaco - qui glisono piùdi poter trovare un sistema produttivo dove vince la forza delle idee e non la violenza mafiosa. La criminalità organizzata è ildellae dell', danneggia chi eroga fondi e anche chi li riceve. ...

