**Mafia: Lamorgese, 'stringere alleanze tra Stati, anche su rischio riciclaggio'** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Il rischio di riciclaggio ha finito per rafforzare l'idea di un approccio globale, di natura transnazionale, che richiede l'omogeneità di regole e comportamenti tra vari Paesi". Lo ha detto a Milano il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parlando a un convegno su mafia e finanza. "E' necessario - ha aggiunto - stringere alleanze tra Stati e patti contro un nemico comune che prospera se gli viene lasciato spazio". Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Ildiha finito per rafforzare l'idea di un approccio globale, di natura transnazionale, che richiede l'omogeneità di regole e comportamenti tra vari Paesi". Lo ha detto a Milano il ministro dell'Interno, Luciana, parlando a un convegno su mafia e finanza. "E' necessario - ha aggiunto -trae patti contro un nemico comune che prospera se gli viene lasciato spazio".

Advertising

alesssiaperetti : 'Come diceva #Falcone, colpire il denaro vuol dire togliere linfa vitale alla #mafia' Luciana #Lamorgese, Ministra… - fisco24_info : Mafia, il premier Mario Draghi a Palazzo Pirelli per i 30 anni della Dia: Inaugurerà con la ministra Lamorgese la m… - ziaanto62 : #lamorgese, prima di andare per televisioni a parlare di #mafia e #falconeborsellino, come le ho sentito fare ieri… - Paoloboi69 : RT @Viminale: #23maggio1992 #trentennale della strage di #Capaci, il ministro #Lamorgese alla Caserma Pietro Lungaro per ricordare ed onora… - corrmezzogiorno : #Palermo Trentennale strage di Capaci, Mattarella: «La lotta alla mafia non consent... -