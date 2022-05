Mafia, Lamorgese: ha avuto sconfitte ma non è ancora vinta - Draghi: nella lotta l'Italia sia guida a livello europeo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ministro dell'Interno e il premier Mario Draghi sono intervenuti al convegno 'Il ruolo della finanza nella lotta alla Mafia', organizzato a Milano in occasione dei trent'anni della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ministro dell'Interno e il premier Mariosono intervenuti al convegno 'Il ruolo della finanzaalla', organizzato a Milano in occasione dei trent'anni della ...

Advertising

palermomaniait : Lamorgese: ''Mafia ha avuto sconfitte ma non è ancora vinta'' - - nicola_z : RT @MediasetTgcom24: Mafia, Lamorgese: ha avuto sconfitte ma non è ancora vinta #lucianalamorgese #ministradell'interno #lamorgese https:/… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mafia, Lamorgese: ha avuto sconfitte ma non è ancora vinta #lucianalamorgese #ministradell'interno #lamorgese https:/… - MediasetTgcom24 : Mafia, Lamorgese: ha avuto sconfitte ma non è ancora vinta #lucianalamorgese #ministradell'interno #lamorgese… - alesssiaperetti : 'Come diceva #Falcone, colpire il denaro vuol dire togliere linfa vitale alla #mafia' Luciana #Lamorgese, Ministra… -