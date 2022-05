Mafia: Draghi, 'punire chi cerca di drenare fondi pubblici a vantaggio criminalità' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "La lotta all'illegalità impone anche una miglior tutela della spesa pubblica. Dobbiamo fermare e punire chi cerca di drenare fondi pubblici a vantaggio di società mafiose". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al convegno su Mafia e Finanza, a Palazzo Pirelli. "Le indagini giudiziarie e l'attività investigativa sono una parte essenziale di questo sforzo", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "La lotta all'illegalità impone anche una miglior tutela della spesa pubblica. Dobbiamo fermare echididi società mafiose". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al convegno sue Finanza, a Palazzo Pirelli. "Le indagini giudiziarie e l'attività investigativa sono una parte essenziale di questo sforzo", ha aggiunto.

