Mafia | Draghi | ' più cultura legalità | estirpare connivenze in istituzioni'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "La Mafia si sconfigge con la cultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l'impegno dei giovani, degli imprenditori, della società civile. Con la buona amministrazione e la determinazione a estirpare le connivenze che ancora ci sono all'interno delle istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando a Palazzo Pirelli, in occasione di un convegno dedicato alla Mafia e alla finanza. "Oggi celebriamo la professionalità, le intuizioni, l'eroismo dei magistrati come Falcone e Borsellino, e degli agenti che hanno lavorato con loro. Nel lungo termine la lotta alla ...

