M5S | l' eurodeputato Dino Giarrusso | Lascio il Movimento | scelta dolorosa

sissiisissi2 : RT @Siciliano741: Ovviamente chi in queste ultime settimane ha accusato altri di aver tradito il valori fondanti del M5S immagino che non r… - News24_it : M5S, l'eurodeputato Dino Giarrusso: lascio il Movimento - TGCOM - Siciliano741 : Ovviamente chi in queste ultime settimane ha accusato altri di aver tradito il valori fondanti del M5S immagino che… - silvano46 : RT @Agenzia_Ansa: 'Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle'. Così l'eurodeputato Dino Giarrusso. 'Sto fondando un nuovo movimento p… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: 'Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle'. Così l'eurodeputato Dino Giarrusso. 'Sto fondando un nuovo movimento p… -

'Non sono io che me ne vado ma è ilche è uscito dai suoi valori. Conte ha costruito una struttura verticistica. Cosa è rimasto della democrazia diretta Fonderò un nuovo ...... ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari". Così l'Dino ...Così l'eurodeputato Dino Giarrusso a Coffebreak su L7 ... di Salvini e Conte che non possono detronizzare il loro governo Stefania Craxi, l'elezione fa scoppiare il M5S, Conte attacca il presidente ..."Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle". Lo ha detto l'eurodeputato Dino Giarrusso su La7. "Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che fa ...