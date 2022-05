M5S, l'eurodeputato Dino Giarrusso: "Lascio il Movimento" | Conte: "Sia coerente e si dimetta" (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'europarlamentare: 'Non sono io che me ne vado ma è il M5s che è uscito dai suoi valori: costruita una struttura verticistica. Fonderò un nuovo Movimento'. Di Maio: 'Si cambia da dentro' Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'europarlamentare: 'Non sono io che me ne vado ma è il M5s che è uscito dai suoi valori: costruita una struttura verticistica. Fonderò un nuovo'. Di Maio: 'Si cambia da dentro'

simonefurlan1 : RT @CarloGarzia: @simonefurlan1 E immagino che non si dimetterà da eurodeputato, nonostante in passato abbia chiesto di dimettersi ai fuoru… - AMarco1987 : Dino Giarrusso lascia il M5S: 'Fonderò un partito con gli ex grillini'. Conte: 'Si dimetta da eurodeputato'… - Agenpress : M5s a Ue. 'Giarrusso si dimetta da eurodeputato'. Di Maio, chi se ne va non cambia nulla nel Movimento… - marcuspascal1 : RT @Siciliano741: Ovviamente chi in queste ultime settimane ha accusato altri di aver tradito il valori fondanti del M5S immagino che non r… - Peppezappulla : RT @archimedix73: Degno clown di un partito di pagliacci! -