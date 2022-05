M5S, lascia l’ex iena Giarrusso: “Governo Draghi morte Movimento” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – L’europarlamentare Dino Giarrusso, noto per il suo passato da ‘iena’, lascia il M5S e lavora a un suo Movimento politico. Lo annuncia in tv, ospite della trasmissione ‘Coffee Break’ su La7, accusando il Movimento di averlo ‘silenziato’, con un “veto della comunicazione” sulla sua partecipazione nelle trasmissioni televisive. “Ho grandissima stima per Giuseppe Conte – premette parlando di una decisione “sofferta” – per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, per me il migliore degli ultimi 20 anni: in Europa ha saputo difendere l’Italia rischiando, gli altri eurodeputati venivano da noi a dire che era un fenomeno. La mia stima per la persona è massima e tale resterà”. Ma la scelta di lasciare arriva per la permanenza in “un Governo in cui ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – L’europarlamentare Dino, noto per il suo passato da ‘’,il M5S e lavora a un suopolitico. Lo annuncia in tv, ospite della trasmissione ‘Coffee Break’ su La7, accusando ildi averlo ‘silenziato’, con un “veto della comunicazione” sulla sua partecipazione nelle trasmissioni televisive. “Ho grandissima stima per Giuseppe Conte – premette parlando di una decisione “sofferta” – per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, per me il migliore degli ultimi 20 anni: in Europa ha saputo difendere l’Italia rischiando, gli altri eurodeputati venivano da noi a dire che era un fenomeno. La mia stima per la persona è massima e tale resterà”. Ma la scelta dire arriva per la permanenza in “unin cui ...

