M5S, Conte: “Giarrusso lascia? Mai dissenso, chiedeva poltrone” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Dino Giarrusso “va via e annuncia un nuovo Movimento. E’ un elemento di chiarezza perché noi subiamo già quotidianamente diffusi attacchi dall’esterno, non abbiamo bisogno di persone che all’interno del Movimento lavorano per danneggiarci”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, a margine di un convegno alla Sapienza. “Giarrusso l’ho incontrato tante volte, ci ho parlato tante volte al telefono. L’ho incontrato sei sette volte nel mio studio privato, anche di domenica. Mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo. Non ho mai avvertito che ci fosse un dissenso politico, vengo a sapere oggi per la prima volta che la ragione del dissenso sarebbe il fatto che non è favorevole al sostegno al governo Draghi”, le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Dino“va via e annuncia un nuovo Movimento. E’ un elemento di chiarezza perché noi subiamo già quotidianamente diffusi attacchi dall’esterno, non abbiamo bisogno di persone che all’interno del Movimento lavorano per danneggiarci”. Così il leader M5S Giuseppe, a margine di un convegno alla Sapienza. “l’ho incontrato tante volte, ci ho parlato tante volte al telefono. L’ho incontrato sei sette volte nel mio studio privato, anche di domenica. Mi ha sempre parlato e chiesto, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo. Non ho mai avvertito che ci fosse unpolitico, vengo a sapere oggi per la prima volta che la ragione delsarebbe il fatto che non è favorevole al sostegno al governo Draghi”, le ...

Advertising

Ariachetira : #Bersani: '#Conte sta cercando di dare un profilo al M5S orientato alla pace, ambientalista, in mezzo a mille diffi… - marcodimaio : Il grillino Claudio Cominardi ha postato su Instagram una foto che ritrae il nostro premier Draghi al guinzaglio di… - davidallegranti : Il M5S sta pensando di mettere il nome di CONTE nel simbolo, come SALVINI PREMIER - Mauro73432329 : - camy_monti : RT @lucianoghelfi: #Conte durissimo su #Giarrusso che ha annunciato l'uscita dai #M5S: mi ha sempre chiesto poltrone, non ho mai avvertito… -