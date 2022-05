Lulù Selassié è ricaduta nella spirale dei problemi alimentari? La paura dei fan

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 maggio 2022)sta soffrendo moltissimo per la fine della relazione, nataCasa del Grande Fratello Vip 6, tra lei e Manuel Bortuzzo, che qualche settimana fa l’ha lasciata con un comunicato pubblico. Il malessere della principessa etiope è stato particolarmente evidente nel corso dell’intervista rilasciata lo scorso weekend a “Verissimo” di Silvia Toffanin, durante la quale non riusciva quasi a smettere di piangere, ed è evidente anche a chi seguesui social. Non solo infatti laappare un’ombra rispetto allavivace, quasi vulcanica, che il pubblico ha conosciutoCasa del GF Vip 6, ma appare anche sempre più magra. Un segnale per molti da non sottovalutare, visto che anche quandoera all’interno del reality show di ...