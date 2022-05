L’ultima impresa di Mourinho il fuoriclasse scambiato per bollito (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha vinto la Roma. Ma, soprattutto, ha vinto José Mourinho. Il bollito, per quell’oceano di incompetenti che ormai sono una piaga del nostro Paese, a ogni latitudine. Il fuoriclasse, per chi di calcio e di chi vita comprende qualcosina. L’uomo che, quasi da solo, ha riportato vita ed entusiasmo nell’ambiente romanista. È riuscito a spostare la Conference League al centro del villaggio mediatico. E l’ha portata fisicamente a casa. Proprio lui era stato l’ultimo a vincere una Coppa europea con una squadra italiana (nel 2010 la Champions con l’Inter). Sì la Conference è la più modesta delle competizioni europee. Ai quarti avrà anche eliminato una squadra di salmonari come il rosicante Di Canio ha definito il Bodoe Glimt, poi ha superato il Leicester in semifinale e il Feyenoord in finale. Ha giocato la stagione con una squadra che nella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha vinto la Roma. Ma, soprattutto, ha vinto José. Il, per quell’oceano di incompetenti che ormai sono una piaga del nostro Paese, a ogni latitudine. Il, per chi di calcio e di chi vita comprende qualcosina. L’uomo che, quasi da solo, ha riportato vita ed entusiasmo nell’ambiente romanista. È riuscito a spostare la Conference League al centro del villaggio mediatico. E l’ha portata fisicamente a casa. Proprio lui era stato l’ultimo a vincere una Coppa europea con una squadra italiana (nel 2010 la Champions con l’Inter). Sì la Conference è la più modesta delle competizioni europee. Ai quarti avrà anche eliminato una squadra di salmonari come il rosicante Di Canio ha definito il Bodoe Glimt, poi ha superato il Leicester in semifinale e il Feyenoord in finale. Ha giocato la stagione con una squadra che nella ...

