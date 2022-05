Lovere | l’ex sindaco Giovanni Guizzetti | “Mi dimetto da assessore | sono malato”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 maggio 2022). La voce rotta dall’emozione, e anche affaticata dalla malattia: “Mida ogni incarico, non ce la faccio più”,, medico di base, exdi, attualeai Lavori Pubblici, Urbanistici, Manutenzione e Ambiente se ne va. Dopo 18 anni di amministrazione, cinque anni di minoranza, 10 dae ora. Un vulcano, con cui ci si poteva anche scontrare ma soprattutto incontrare, per discutere e trovare soluzioni, è innegabile che sotto la sua gestionesi è risollevata soprattutto dal punto di vista turistico a discapito per esempio di Darfo che ha segnato il passo, il polo scolastico è cresciuto ed è diventato uno dei più importanti della provincia, l’ospedale ...