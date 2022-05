Lotito su Milinkovic-Savic: “È l’oggetto del desiderio di tutti, per me non c’è nessun prezzo. Ma se dovesse arrivare un’offerta…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Claudio Lotito, presidente della Lazio ha parlato del futuro di Milinkovic Savic e di Acerbi ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato dal numero uno biancoceleste. Su Milinkovic-Savic: “l’oggetto del desiderio di tutti. Il prezzo c’è quando uno viene messo sul mercato. Io non ce l’ho messo, quindi non c’è il prezzo. Nel momento in cui dovesse venire a chiederci, o meglio esserci un’offerta che lo soddisfi dal punto di vista professionale, parlando delle 5 squadre top al mondo, e anche economico, e che allo stesso tempo contempli le esigenze della Lazio, di certo non mi metterei a fare le crociate contro Milinkovic perché non lo meriterebbe”. Acerbi, Lotito: ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Claudio, presidente della Lazio ha parlato del futuro die di Acerbi ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato dal numero uno biancoceleste. Su: “deldi. Ilc’è quando uno viene messo sul mercato. Io non ce l’ho messo, quindi non c’è il. Nel momento in cuivenire a chiederci, o meglio esserci un’offerta che lo soddisfi dal punto di vista professionale, parlando delle 5 squadre top al mondo, e anche economico, e che allo stesso tempo contempli le esigenze della Lazio, di certo non mi metterei a fare le crociate controperché non lo meriterebbe”. Acerbi,: ...

