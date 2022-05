Lotito: «Se Sarri sarà ancora in panchina il prossimo anno? Se valgono i contratti dovrebbe essere così» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal “premio Cesarini” della Serie A. Ha parlato di Maurizio Sarri. «Il rapporto tra noi è sempre stato di stima reciproca. È un grande professionista, vive esclusivamente di calcio. Si trova bene da noi, dice che è un posto dove si può lavorare bene. Se il prossimo anno ci sarà ancora lui in panchina? Se valgono i contratti allora dovrebbe essere così». Lotito ha parlato anche di mercato. «L’estate scorsa abbiamo acquistato sette giocatori, compreso il vituperato Kamenovic che si sta rivelando da Lazio. Dobbiamo affrontare il secondo passaggio con alcune figure, interpreti e ruoli che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri il presidente della Lazio, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal “premio Cesarini” della Serie A. Ha parlato di Maurizio. «Il rapporto tra noi è sempre stato di stima reciproca. È un grande professionista, vive esclusivamente di calcio. Si trova bene da noi, dice che è un posto dove si può lavorare bene. Se ilcilui in? Seallora».ha parlato anche di mercato. «L’estate scorsa abbiamo acquistato sette giocatori, compreso il vituperato Kamenovic che si sta rivelando da Lazio. Dobbiamo affrontare il secondo passaggio con alcune figure, interpreti e ruoli che ...

