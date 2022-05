L'Ora, nuova fiction di Canale 5: data d'inizio, trama e puntate (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Ora-Inchiostro contro piombo, liberamente ispirata al libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, sta per debuttare su Canale 5. Con protagonista il bravissimo attore Claudio Santamaria, la fiction è già stata trasmessa in Germania, dove ha riscosso un certo successo. Scopriamo data d'inizio, trama e numero di puntate. L'Ora-Inchiostro contro piombo: data d'inizio, trama e puntate Mentre la maggior parte dei programmi della televisione, sia di casa Rai che Mediaset, si preparano ad andare in ferie, il Biscione ha pensato di occupare il palinsesto con fiction di spessore. Pronta a sbarcare su Canale 5 c'è la serie L'Ora-Inchiostro contro piombo, produzione italiana che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Ora-Inchiostro contro piombo, liberamente ispirata al libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, sta per debuttare su5. Con protagonista il bravissimo attore Claudio Santamaria, laè già stata trasmessa in Germania, dove ha riscosso un certo successo. Scopriamod'e numero di. L'Ora-Inchiostro contro piombo:d'Mentre la maggior parte dei programmi della televisione, sia di casa Rai che Mediaset, si preparano ad andare in ferie, il Biscione ha pensato di occupare il palinsesto condi spessore. Pronta a sbarcare su5 c'è la serie L'Ora-Inchiostro contro piombo, produzione italiana che ...

