Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica letteraria: diamo i voti a "Padadais" di Melchor, "Fine dei giochi" di Gucci, "Terrarossa" di Genisi e Crossroads di Franzen (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un'Arancia Meccanica sudicia e sudaticcia, con due adolescenti poveracci che guardano per aria i villoni residenziali dei ricchi e sognano di conquistarne le grazie sessuali e di derubarne le gioie finanziarie. Paradais di Fernanda Melchor (Bompiani) è un romanzetto fulminante (poco più di 100 pagine) stilisticamente virtuoso, politicamente pulsante, bernhardianamente ricorsivo. In un Messico bollente, mangrovie e pioggia tropicale, narcos naturalmente assassini, Franco Andrade "il ciccione" si masturba continuamente pensando all'affascinante signora Marono, moglie di un riccone tarchiato con villa, piscina, aria condizionata e due figlioletti tecnologici tra le lussuose abitazioni del residence Paradais. L'indolente Polo, guardiano giardiniere delle villette in questione, cancella il nulla del suo futuro, i rimproveri violenti materni, la ragazzotta che forse non ha ...

