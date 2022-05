LIVE Roma-Feyenoord 1-0, Finale Conference League 2022 in DIRETTA: Zaniolo sblocca la partita! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Tiro di Kocku, para Rui Patricio in due tempi. 39? Cross troppo lungo di Karsdorp dalla destra. 37? Giallo per Pellegrini, proteste a centrocampo. 35? Senesi ferma Abraham lanciato in velocità. 33? Rete di pura tecnica quella del giallorosso. 31? Gooooooooooooooooooooool, Zanioloooooooooooooooooo, rete spettacolare dell’azzurro che stoppa e con la punta mette dentro la porta, Roma-Feyenoord 1-0. 29? Destro deviato di Dessers, para Rui Patricio. 27? Giallo per Trauner, fallo su Abraham. 25? Esterno di Pellegrini che per un soffio non trova Zaniolo. 23? Partita molto bloccata a centrocampo. 21? Periodo favorevole al Feyenoord, Roma che abbassa il baricentro. 19? Liscio di Kocku che non riesce a tirare in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Tiro di Kocku, para Rui Patricio in due tempi. 39? Cross troppo lungo di Karsdorp dalla destra. 37? Giallo per Pellegrini, proteste a centrocampo. 35? Senesi ferma Abraham lanciato in velocità. 33? Rete di pura tecnica quella del giallorosso. 31? Gooooooooooooooooooooool,ooooooooooooooooo, rete spettacolare dell’azzurro che stoppa e con la punta mette dentro la porta,1-0. 29? Destro deviato di Dessers, para Rui Patricio. 27? Giallo per Trauner, fallo su Abraham. 25? Esterno di Pellegrini che per un soffio non trova. 23? Partita molto bloccata a centrocampo. 21? Periodo favorevole alche abbassa il baricentro. 19? Liscio di Kocku che non riesce a tirare in ...

